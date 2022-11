Photoshop-Vorwurf: Jessie James Decker macht Hatern Ansage

Jessie James Decker hat genug. Auf Social Media lässt die Sängerin ihre Fans fleißig an ihrem Familienleben mit ihrem Mann Eric Decker (35) und den drei gemeinsamen Kindern teilhaben. Das gilt auch für ihren Urlaub im sonnigen Mexiko. Doch statt die Schnappschüsse der sonnengebräunten Kids zu feiern, hagelte es Kritik: Sie soll den Kindern mit Photoshop Bauchmuskeln verpasst haben. Darauf gab Jessie ihren Hatern jetzt Konter!

Auf Jessies Instagram-Seite finden sich mehrere Familienfotos aus dem Traumurlaub in Mittelamerika. Eines der Bilder zeigt auch die Sprösslinge: Die drei posieren mit breitem Grinsen und angespannten Muckis für Mamas Kamera. Die fiesen Äußerungen einiger Fans kann der Countrystar aber nicht unkommentiert stehen lassen. "Die Welt, in der wir leben, ist traurig, wenn es seltsam ist, gesunde, fitte Kinder zu haben, die superaktiv sind und gerne Sport treiben", schrieb sie als Antwort unter einen der Hasskommentare. "Von einer Mutter zur anderen: Bitte nenne meine Kinder nicht seltsam, weil sie nicht so aussehen, wie du es für richtig hältst", bat sie eine andere Userin.

Unterstützung für ihre offenbar sehr sportlichen Kids erhielt Jessie auch von ihren prominenten Kollegen. So schrieb unter anderem Schauspielerin Selma Blair (50) bewundernd: "Ich liebe ihr Lächeln. Diese Stärke. In ihren Körpern." "Diese Bauchmuskeln bei diesen Babys! Ich muss mein Training verbessern", meinte auch Kelly Rowland (41).

Jessie James Deckers Kinder, November 2022

Jessie James Decker mit ihren drei Kindern im März 2020

Selma Blair, Schauspielerin

