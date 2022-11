Prinzessin Kate lässt Fans über Weihnachtssong entscheiden

Königshaus-Fans können den royalen Weihnachtsgottesdienst mitbestimmen. Ebenso wie im vergangenen Jahr übernimmt Prinzessin Kate (40) die Organisation und Moderation des königlichen Weihnachtskonzertes. Bereits Anfang dieses Monats hatte sie Einzelheiten zu dem Event veröffentlicht. Stattfinden soll die großartige Veranstaltung in der Londoner Kirche Westminster Abby. Kleine Details scheinen aber noch in der Planung zu fehlen. Denn Kate lässt die Fans der Royals mitentscheiden, was der letzte Song an diesem Weihnachtsabend sein soll.

"Die Prinzessin von Wales bittet um Ihre Hilfe bei der Auswahl des letzten Liedes für den diesjährigen 'Zusammen an Weihnachten'-Gottesdienst in der Westminster Abbey", postete der Twitter-Kanal "Good Morning Britain" und stellte eine Umfrage mit drei Liedern zur Verfügung. Die Fans sollen abstimmen und somit entscheiden, welches das letzte Lied im diesjährigen Weihnachtsgottesdienst werden soll. Zur Auswahl standen "Hark! The Herald", "Joy To The World" und "O Come, All Ye Faithful". Letzterer steht momentan (Stand 28. November 2022, 18:02 Uhr) an Platz eins mit 40,2 Prozent, dicht gefolgt von "Joy To The World" mit 36,4 Prozent. Etwas weiter hinten mit 23,4 Prozent belegt "Hark! The Herald" den dritten Platz.

Die Follower scheinen von der Aktion begeistert zu sein und diskutieren in den Kommentaren. "Ich habe 'Joy To The World' ausgewählt, weil ich denke, dass die Welt genau das jetzt braucht", lautet die Erklärung von einem glücklichen User.

Getty Images Prinzessin Kate im September 2022

Getty Images Prinzessin Kate im November 2022 in London

Getty Images Herzogin Kate im Dezember 2020

