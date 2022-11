Promi-BB-Geständnis: Rainer Gottwald hatte Suizidgedanken

Rainer Gottwald durchlebte eine schlimme Zeit. Aktuell ist der deutsche Kickboxmeister von 1986 bei Promi Big Brother zu sehen und packt dort auch intime Details über sein Leben aus. Besonders die zehn Jahre, die er in Thailand lebte und dort Wassersportzentren betrieb, prägen ihn bis heute stark. Dort erlebte Rainer 2004 nämlich den schrecklichen Tsunami mit, der schwere psychische Schäden bei ihm hinterließ.

"Ich hatte den totalen Burn-out. Ich habe so viel erlebt: Lauter Tote, Tsunami, Krieg, Scheidung, musste meinen Sohn freikaufen", berichtete er bei Promi Big Brother. 2009 sei Rainer am Tiefpunkt seines Lebens gewesen und die Lage habe sich so zugespitzt, dass er sogar Suizidgedanken gehabt habe: "Ich war kurz davor, mich aus dem Fenster rauszuschmeißen. Aber ich war zu feige". Besonders für seine zwei Kinder habe der Sportler sich schließlich entschlossen, nicht aufzugeben und weiterzukämpfen.

Bei dem Tsunami wurden drei von Rainers Sportzentren zerstört, wodurch er finanziell am Ende war. Außerdem verlor er mehrere Freunde in den Fluten. "Mein Imperium ist auf null geschwunden. Du konntest gar nicht gucken, so schnell habe ich damals alles verloren", erinnerte er sich an die dramatischen Ereignisse zurück.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / rainergottwald Rainer Gottwald, Box-Manager

SAT.1/Nadine Rupp Rainer Gottwald, "Promi Big Brother"-Kandidat 2022

Sat.1 Rainer Gottwald bei "Promi Big Brother"



