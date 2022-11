"Promi Big Brother"-Schwarm: Menderes steht auf Tanja!

Was geht zwischen Menderes (38) und Tanja Tischewitsch (33)? Der ehemalige DSDS-Kandidat und die Beauty sind momentan mit vielen weiteren Promis in der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel zu sehen. Der Reality-TV-Star zeigte bereits sehr emotionale Seiten von sich. Unter anderem wurde das Thema Frauen aufgegriffen. Menderes gab zu, dass er gerne eine Freundin hätte, aber die Suche nach der Richtigen gestaltet sich sehr schwierig. In der aktuellen Folge schenkt Menderes nun aber einer Frau vermehrt Aufmerksamkeit: Tanja!

Zu Beginn der Folge hilft Menderes der 33-Jährigen nur zu gerne beim Duschen. Danach bilden er und Tanja ein Team während eines Gruppenspiels. Nachdem sie das Spiel gewinnen, schwärmt Menderes von seiner Mitstreiterin: "Ich finde es toll, wenn sie lacht", und fügt hinzu: "Mit Tanja mache ich gerne alle Spiele, wenn ich darf." Den Sänger scheint es ein bisschen erwischt zu haben! So freut er sich auch riesig, als Tanja ihn später "süß" nennt und ihm eine Umarmung schenkt.

Die gebürtige Hannoveranerin hatte in Sachen Männern in letzter Zeit jedoch nicht so viel Glück. Wie sie während der Show verriet, habe sie unwissentlich einen vergebenen Mann gedatet. All das sei zudem kurz vor Beginn ihrer Teilnahme an ""Promi Big Brother" passiert.

Sat.1 Tanja Tischewitsch, ehemalige DSDS-Kandidatin

Sat.1 Menderes bei "Promi Big Brother"

SAT.1 / Marc Rehbeck Menderes, "Promi Big Brother"-Kandidat

