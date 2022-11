Rechnet Jennifer Iglesias in ihrem Song etwa mit Ex Nico ab?

Jennifer Iglesias (24) verarbeitet ihre Gefühle. Die TV-Beauty ist aktuell bei Promi Big Brother zu sehen. In der Show erzählte die Sängerin von einer gescheiterten Beziehung, die ihr bis heute sehr zusetzt. Auch mit ihrem letzten Freund, dem Love Island-Gewinner Nico, ist sie nicht im Guten auseinander gegangen. Jetzt veröffentlichte sie einen Song, der von dem Ende einer Liebe handelt. Rechnet sie in dem Lied etwa mit ihrem Ex Nico ab?

"Es tut nicht mehr weh, dass es vorbei ist. Warst dir sicher, dass ich nicht gehe, aber mir reicht es", singt Jennifer in ihrem Song "MindGameOver", der am 25. November veröffentlicht wurde. "Ich war nie gut genug – genau wie deine Lügen, bitte such dir ein anderes Vergnügen. Baby, wir tun uns einfach nicht mehr gut", lautet eine weitere Textzeile der "Promi Big Brother"-Teilnehmerin.

Dass Nico und Jenni nicht im Guten auseinandergegangen sind, ist kein Geheimnis. Kurz nach Bekanntgabe der Trennung stellte der Hottie auf Instagram klar, dass er mit der Sängerin seine Zeit verschwendet habe, weil sie ein "falsches Spiel" gespielt habe. Außerdem betonte er, dass er sich "Promi Big Brother" mit Jennifer nicht ansehen werde. "Erstens: Keine Person dabei, die mich interessiert. Zweitens: So oder so keine Zeit, um sowas zu gucken momentan", erklärte er.

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, TV-Sternchen

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, TV-Bekanntheit

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Mai 2022

