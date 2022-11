So bodenständig feierte Herzogin Meghan ihr Thanksgiving!

Herzogin Meghan (41) wollte Thanksgiving etwas zurückgeben! Der Feiertag wird in den USA meist groß zelebriert. Es gibt ein großes Festmahl und die ganze Familie kommt zusammen. Doch an einem Festtag, bei dem es darum geht, dankbar zu sein, bemühen sich viele Stars darum, Gutes zu tun. So auch die Ehefrau von Prinz Harry (38): Meghan feierte Thanksgiving, indem sie Kuchen und Essen an Obdachlose verteilte!

Die Website der Organisation Archwell Foundation, die Meghan und Harry für wohltätige Zwecke gründeten, organisierte vergangene Woche ein großes Thanksgiving-Essen für etwa 300 obdachlose Frauen. Zu diesem Zweck half Meghan auch persönlich mit. In einem Zentrum in L.A., das benachteiligte Personen unterstützt und versucht, diese Menschen aus der Obdachlosigkeit zu holen, half sie mit, das Essen zuzubereiten und auszugeben. Ein Foto zeigt die Herzogin von Sussex in einem zweckmäßigen mintgrünen Hoodie und mit Kappe beim Kuchen-Servieren. Für Meghan war das offenbar eine Herzensangelegenheit, denn sie besuchte ein solches Zentrum bereits in Vancouver.

Nach Thanksgiving sind es nur noch wenige Wochen bis zum Weihnachtsfest, doch dieses werden Meghan und Harry wohl nicht bei seiner Familie in Großbritannien verbringen. Wie bereits bekannt wurde, ist es wahrscheinlich, dass die royalen Aussteiger Heiligabend in den USA bleiben werden. Für die Königsfamilie soll das sogar eine Erleichterung sein, da sie sich ein harmonisches Weihnachtsfest wünschen, erklärte Expertin Angela Levin.

Getty Images Herzogin Meghan in London, 2018

Getty Images Herzogin Meghan in Neuseeland

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im April 2022

