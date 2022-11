Starbesetzung: So prominent wird William und Kates USA-Tour

So prominent wird die USA-Tour von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40)! Seit Jahren übernehmen der Sohn des amtierenden Königs Charles III. (74) und dessen Frau royale Aufgaben. In wenigen Tagen wird das Ehepaar nun seine erste Auslandsreise nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) im vergangenen September antreten – und auf dieser werden William und Kate einige Stars und Sternchen treffen!

Wie The Sun jetzt berichtete, wird das royale Ehepaar am kommenden Mittwoch für einige Termine in die USA reisen: So wird das königliche Paar die Bürgermeisterin von Boston, Michelle Wu, treffen oder gemeinsam mit Caroline Kennedy, der Tochter des ehemaligen Präsidenten John F. Kennedy (✝46), ein Museum besuchen. Der Höhepunkt der dreitägigen Reise wird die Preisverleihung der Earthshot Awards in Boston sein: Billie Eilish (20) wird unter anderem die Show eröffnen, aber auch Annie Lennox (67), Ellie Goulding (35) und Chlöe Bailey (24) und ihre Schwester Halle werden während der Veranstaltung performen. Rami Malek (41) und Catherine O'Hara (68) werden hingegen die Preise verleihen.

Bereits im vergangenen Juli wurde spekuliert, ob die Royals während ihres USA-Trips Williams Bruder Harry (38) und dessen Frau Meghan (41) besuchen werden – ein Experte des britischen Königshauses scheint sich sicher zu sein: "Sie planen einen vollen Terminkalender und haben keine Zeit für private Besuche", erklärte er in einem Interview mit Express.

Chlöe Bailey und Halle Bailey

Rami Malek, Schauspieler

Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

