Williams USA-Reise: Bekommen Prinz Harry und Meghan Besuch?

Werden Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) ihre Familie besuchen? Die Beziehung zwischen dem britischen Thronfolger und seinem Bruder Prinz Harry (38) und dessen Frau Meghan (41) scheint trotz der Ereignisse der vergangenen Monate weiterhin angespannt zu sein. So suchte Harry nach der Beerdigung Queen Elizabeth II. (✝96) direkt wieder das Weite. Diese Woche werden William und Kate in die USA reisen – aber Harry und Meghan werden wohl keinen Besuch bekommen.

Die kommenden Tage werden für William und Kate besonders wichtig, denn es ist ihre erste Reise in die USA seit dem Tod von ihrer Großmutter, berichtete Daily Mail. Am Mittwoch werden die beiden nach Boston fliegen und eine dreitägige Rundreise antreten. Laut Insidern soll der Höhepunkt eine glanzvolle Preisverleihung am Freitag sein. Doch ein Besuch bei Harry und Meghan in Montecito sei nicht zu erwarten. Abgesehen davon, dass ein Abstecher nach Kalifornien gar nicht geplant sei, würden sich die royalen Aussteiger sowieso in New York City befinden.

Da Harry zeitgleich mit seinem Bruder an einer Veranstaltung teilnimmt, bei der er und Meghan sogar ausgezeichnet werden, vermuten Royal-Experten einen regelrechten Medienwettlauf. Wer mehr Aufmerksamkeit bekommt, bleibt abzuwarten, aber klar sei, dass William in den USA auch die Wogen der Öffentlichkeit glätten soll. Grund dafür seien wiederholt kritische Aussagen gegen das Königshaus von Harry und Meghan.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im November 2022

Instagram / misanharriman Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry und Prinz William

