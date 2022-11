Zu Thanksgiving: Brooke Shields teilt ein süßes Familienfoto

Brooke Shields (57) scheint die gemeinsame Zeit mit ihrer Familie in vollen Zügen zu genießen. Seit mittlerweile 21 Jahren ist die Schauspielerin nun schon glücklich mit ihrem Mann Chris Henchy verheiratet. Gemeinsam haben die Eheleute zwei Töchter, die 2006 und 2003 zur Welt kamen. Auf ihrem Social-Media-Account zeigt sich die gebürtige New Yorkerin auch immer wieder mit ihrem Nachwuchs. Nun erfreute Brooke ihre Community mit einem süßen Bild ihrer ganzen Familie.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die "Die blaue Lagune"-Darstellerin nun eine Reihe an Aufnahmen, die sie gemeinsam mit ihren Liebsten an Thanksgiving zeigen. Während Brooke auf dem ersten Schnappschuss mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern posiert, sind auf den anderen Fotos nur die 57-Jährige und ihre älteste Tochter zu sehen. Augenscheinlich nahmen die beiden außerdem an einem Wettkampf oder etwas ähnlichem teil, denn Brooke hielt stolz eine Medaille in die Kamera. "Mein Herz. Ich hoffe, ihr habt euch gestern voller Liebe, Dankbarkeit und Truthahn gefühlt", scherzte sie unter der Bilderreihe.

Wie sehr ihre Familie der Schauspielerin im Herz liegt, hatte sie bereits im vergangenen August zum Ausdruck gebracht. Damals hatte Brooke ihre Trauer darüber mit den Fans geteilt, dass Rowan nach dem Sommer zurück zum College gefahren ist. "Gerade habe ich meiner Tochter wieder zum Abschied zugewunken und dachte, beim zweiten Mal würde es leichter sein", schilderte sie damals.

