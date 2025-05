Brooke Shields feiert College-Abschluss ihrer Tochter Rowan

Brooke Shields (59) hat ihrer Tochter Rowan Henchy zu einem besonderen Meilenstein gratuliert: dem College-Abschluss an der Wake Forest University. Das ehemalige Model teilte rührende Familienfotos auf Instagram, die die 22-jährige Absolventin zusammen mit ihrer stolzen Mutter, ihrem Vater Chris Henchy und ihrer jüngeren Schwester Grier zeigen. Brooke schrieb dazu: "Aufgepasst Welt, hier kommt sie! Sie hat es geschafft! Ich bin so stolz auf dich, Rowan – unsere College-Absolventin."

Rowans großer Erfolg ist nicht das erste Mal, dass Brooke in letzter Zeit ihre Tochter öffentlich feierte. Bereits an ihrem 22. Geburtstag teilte die stolze Mama ein emotionales Posting mit Bildern aus Rowans Leben – von Babyfotos bis hin zu glamourösen Auftritten auf dem roten Teppich. "Alles Gute zum 22. Geburtstag an das Mädchen, das mich zur Mama gemacht hat", schrieb sie damals. Anfang dieses Jahres standen Mutter und Tochter zudem für ein besonderes Erlebnis noch enger zusammen: Sie ließen sich bei einem New Yorker Tätowierer ein identisches Tattoo stechen. Der Schriftzug "und auf eine Party", ein handgeschriebener Satz von Rowan, ziert nun ihre Unterarme und symbolisiert ihre enge Bindung.

Brooke, die selbst als junges Mädchen mit Filmen wie "Pretty Baby" und "Die blaue Lagune" berühmt wurde, sprach in der Vergangenheit oft darüber, wie sehr ihr die Erziehung ihrer Töchter am Herzen liegt. In einem Interview aus dem Jahr 2022 erinnerte sie daran, stets kritisch mit sozialen Medien umzugehen und zu hinterfragen, was wirklich Realität ist. Bei der Premiere ihrer Hulu-Dokumentation "Pretty Baby" im April nannte sie Rowan und Grier "selbstbewusst und frei" und zeigte sich stolz auf ihre starke Mutter-Tochter-Bindung.

Instagram / brookeshields Brooke Shields und ihre Töchter Rowan und Grier, 2024

Getty Images Brooke Shields und Rowan Francis Henchy, 2022

