Brooke Shields beeindruckt mit 59 Jahren im weißen Bikini

Brooke Shields versetzt ihre Fans mit einem Foto-Shooting im weißen Bikini aus ihrem Bahamas-Urlaub in Staunen. Die 59-jährige Schauspielerin teilt auf Instagram eine Reihe sonniger Schnappschüsse, die sie am Strand zeigen – einmal entspannt auf dem Sand liegend, ein anderes Mal sitzend und mit Hund. Ihr makelloser Look in dem Bikini der britischen Designerin India Hicks begeistert nicht nur ihre Follower, sondern auch prominente Freunde wie Caroline Rhea, die scherzhaft in die Kommentarspalte schreibt: "Lieber Teenager, bitte verrate uns deine Geheimnisse!" Die Bilder, auf denen auch der kleine Hund der Designerin zu sehen ist, sammeln zahllose weitere bewundernde Kommentare ein.

Das Aussehen der Schauspielerin kommt nicht von ungefähr. In einem Interview mit Women's Health verriet Brooke, dass sie seit über 30 Jahren regelmäßig Tanz- und Pilates-Übungen mache, kombiniert mit Kraft- und Dehntraining, um ihren Körper fit und straff zu halten. Zudem setze sie auf kleinere, ausgewogene Mahlzeiten, um über den Tag hinweg ihre Energie zu bewahren. Neben ihrer Fitness widmet sich die 59-Jährige auch der Pflege ihres Haares. Sie bewirbt regelmäßig ihre eigene Marke "Commence", die speziell Frauen dazu ermutigen soll, das Älterwerden stolz und furchtlos zu umarmen – angefangen bei der richtigen Pflege für sich veränderndes Haar.

Brooke begann ihre Karriere bereits als Baby und legte mit zwölf Jahren in "Pretty Baby" den Grundstein für ihre weltweite Bekanntheit. Später wurde sie mit Kampagnen für beispielsweise Calvin Klein zur Modeikone und prägte die 80er-Jahre wie kaum eine andere. Sie ist zweifache Mutter und veröffentlichte Anfang dieses Jahres ihre Memoiren, in denen sie offen über ihre Erfahrungen als Frau in Hollywood und den gesellschaftlichen Druck spricht, der mit dem Älterwerden verbunden ist. Sie zeigt sich heute selbstbewusst und inspiriert Frauen weltweit: "Alter ist eine Einstellung, kein Limit", betonte sie in einem Interview mit Harper's Bazaar.

https://www.instagram.com/p/DIM5pDFPnsA/?img_index=1 Brooke Shields, 2025

https://www.instagram.com/p/DIM5pDFPnsA/?img_index=3 Brooke Shields mit ihrem Hund, 2025

