Brooke Shields weint: Tochter Rowan geht zurück aufs College

Brooke Shields (57) fällt es nicht leicht, ihre Tochter gehen zu lassen! Im vergangenen Sommer machte ihre Älteste Rowan Francis Henchy ihren Schulabschluss und ist seitdem am College, weit weg von ihrer Mutter. Den Moment, ihre Erstgeborene gehen zu lassen, bezeichnete das Model als "das Schlimmste, was ich je in meinem Leben erlebt habe." Jetzt bricht für Rowan schon das zweite Studienjahr an – aber der Abschied wird nicht leichter für Brooke!

Auf Instagram zeigte sie sich weinend am Abreisetag der 19-Jährigen, nachdem sie den Sommer zusammen verbracht hatten. "Gerade habe ich meiner Tochter wieder zum Abschied zugewunken und dachte, beim zweiten Mal würde es leichter sein", erklärte Brooke unter Tränen. Doch das sei ein Trugschluss gewesen: "Es stellt sich heraus, dass es auch beim zweiten Mal keinen Reiz hat, wenn es darum geht, dass dein Baby aufs College geht." Die Schauspielerin vermisse ihre Tochter einfach jetzt schon unendlich.

Dabei ist die 57-Jährige, um es sich leichter zu machen, extra nicht mit zum Wohnheim gekommen, sondern hatte Rowan zu Hause verabschiedet. "Es war einfach zu schmerzhaft, ich glaube nicht, dass ich es noch einmal durchstehen könnte, vom Campus wegzufahren", berichtete sie unter Tränen über das vergangene Jahr. Deshalb fuhr ihre Tochter nur mit ihrem Vater Chris Henchy zum College – was Brooke aber offensichtlich auch nicht bei ihrem Trennungsschmerz half...

Instagram / brookeshields Brooke Shields mit ihrer Tochter Rowan und ihrem Mann Chris

Getty Images Brooke Shields und ihre Tochter Rowan im Mai 2022

Instagram / brookeshields Brooke Shields mit ihren beiden Töchtern

