Brooke Shields plant Comeback mit Dark-Humor-Show

Brooke Shields (59) hat am 13. Januar bei einer Veranstaltung von Flow Space in New York City erklärt, dass sie bereit sei, wieder ins Rampenlicht zu treten – und zwar mit ihrer eigenen TV-Show im Bereich der düsteren Comedy. "Ich bin besessen von 'Hacks'. Ich liebe diese Art von schwarzem Humor", verriet Brooke vor Publikum. Laut People möchte sie ihr eigenes, in diese Richtung gehendes Streaming-Projekt auf die Beine stellen und sucht nach einer Möglichkeit, ihre Liebe zur Komödie wiederzufinden. "Ich bin einfach bereit für meine eigene Show", erklärte sie enthusiastisch. Letztmals war die 59-Jährige in einer größeren TV-Rolle von 2018 bis 2019 in der Serie Jane the Virgin zu sehen.

Neben ihrem Engagement im Fernsehen denkt die zweifache Mutter auch darüber nach, wieder auf die Bühne zurückzukehren. "Ich würde gerne mehr Broadway machen", sagte Brooke und fügte hinzu, dass sie aktuell bewusst einen umfassenderen Ansatz in ihrer Karriere verfolge. Mit Projekten wie "Suddenly Susan" und "Lipstick Jungle" hatte sich Brooke insbesondere in den 1990er Jahren einen Namen als Schauspielerin gemacht. Ihre Rolle in "Suddenly Susan" brachte ihr sogar zweimal eine Nominierung für den Golden Globe ein. Trotzdem betonte sie, dass sie heute nicht mehr im "Hustle-Modus" lebe und sich die Freiheit nehme, ihren beruflichen Weg mit mehr Ruhe zu gestalten.

Auch privat scheint Brooke mit sich im Reinen zu sein, insbesondere mit Blick auf ihren 60. Geburtstag im Mai. "Ich habe erkannt, dass all das Streben, das ich so viele Jahre lang betrieben hatte, mir gedient hat, aber es dient mir nicht mehr", teilte sie mit. Jetzt gehe es ihr darum, den Moment zu genießen und sich Zeit für sich selbst zu nehmen. "Ich werde ein ganzes Jahr feiern", sagte sie lächelnd über das für sie kommende Jahrzehnt. Diese entspannte Lebenshaltung steht im Kontrast zu dem einstigen Trubel ihres Lebens, das schon als Kindermodel an Fahrt aufgenommen hatte. Statt ständiger Verpflichtungen will Brooke nun das tun, was ihr wirklich Freude macht.

Getty Images Brooke Shields, Model

Getty Images Brooke Shields, Filmstar

