Brooke Shields feiert den 19. Geburtstag ihrer Tochter Grier

Grier Henchy ist seit Freitag stolze 19 Jahre alt. Für ihre Mutter Brooke Shields (59) ist das ein besonders emotionaler Tag. Auf Instagram teilt die Schauspielerin eine Reihe von Fotos, die verschiedene Momente aus ihrem Leben dokumentieren – von ihrer Kindheit bis zum Erwachsenwerden. Die Schnappschüsse zeigen auch ihre abgestimmten Mutter-Tochter-Tattoos von zwei Paar Pumps, die sich gegenüberstehen. "Mein Baby ist kein Baby mehr", schreibt das Model und ergänzt ein trauriges Emoji. Die stolze Mama sagt außerdem: "Alles Gute zum 19. Geburtstag, Grier! Ich liebe dich und bin so stolz, deine Mutter zu sein."

Grier hat in den vergangenen Jahren einige wichtige Meilensteine erreicht. Im September feierte sie ihr Debüt auf der New York Fashion Week und lief in der Tommy-Hilfiger-Show, während ihre berühmte Mutter stolz aus der ersten Reihe zusah. Die US-Amerikanerin hatte ihrem Spross eigentlich vom Modeln abgeraten. "Ich habe es jahrelang bekämpft, weil sie einfach zu jung war", erklärte Brooke Anfang des Jahres im Gespräch mit Real Simple.

Inzwischen sind Grier und ihre ältere Schwester Rowan von Zuhause ausgezogen. Für ihre Mutter war es alles andere als leicht, ihre Mädchen gehen zu lassen. Auf Social Media zeigte sich die Ehefrau von Chris Henchy bei Griers Auszug in Tränen aufgelöst. "Ich habe jetzt offiziell ein leeres Nest. [...] Es ist nicht leicht. Es ist nicht einfach für uns Mütter."

Instagram / brookeshields Tattoos von Brooke Shields und ihrer Tochter

Instagram / brookeshields Brooke Shields und ihre Töchter Rowan und Grier, 2024

