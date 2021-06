Dieser Moment dürfte für Brooke Shields (56) ziemlich emotional gewesen sein! Im Jahr 2001 heiratete die Lipstick Jungle-Darstellerin den Drehbuchautor Chris Henchy. In den vergangenen Jahren wurde das Liebesglück des Paares durch zwei gemeinsame Kinder komplettiert. Mittlerweile ist Brookes älteste Tochter Rowan Francis Henchy bereits 18 Jahre alt – und hat gerade ihren Schulabschluss geschafft! Zu diesem besonderen Anlass postete die stolze Mutter im Netz ein paar Einblicke in die Zeremonie.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Schauspielerin eine ganze Reihe von Schnappschüssen und Videos von Rowans Graduationsfeier. Während die 18-Jährige in einem Clip ihr Zeugnis entgegennimmt, singt sie in einer weiteren Aufnahme den Song "Photograph" von Ed Sheeran (30) für die Gäste und spielt dabei Gitarre. "Die Abschlussfeier meines kleinen Mädchens und ihr Auftritt bei der Feier", schrieb die Schauspielerin darunter. Zusätzlich setzte Brooke den Hashtag #wasserfestemascara unter den Post und machte damit klar, dass sie an dem Abend sicherlich die eine oder andere Träne verdrücken musste.

Zahlreiche Fans und Freunde der 56-Jährigen überschlagen sich in den Kommentaren unter dem Beitrag mit Glückwünschen und Komplimenten. "The Women"-Darstellerin Debra Messing (52) schrieb beispielsweise: "Oh mein Gott! Sie ist so talentiert! Meinen herzlichen Glückwunsch." Auch die Schauspielerin Alexandra Wentworth gratulierte Brookes Tochter: "Rowan, du bist ein Superstar! Ich bin so stolz auf dich – und dann diese Stimme!"

Anzeige

Instagram / brookeshields Brooke Shields' Tochter Rowan im Juni 2021

Anzeige

Instagram / brookeshields Brooke Shields und ihre Tochter Rowan bei ihrem Abschlussball

Anzeige

Instagram / brookeshields Brooke Shields mit ihrer Familie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de