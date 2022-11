Cool oder cringe? Kai Pflaume chillt mit den Elevator Boys

Kai Pflaume (55) zeigt sich von einer ganz neuen Seite! Seit mehr als zwei Jahren ist der Wer weiß denn sowas?-Moderator nun schon auf YouTube aktiv und erfreut seine Fans immer wieder mit spannenden Videos. Dabei stößt der Goldene Kamera-Gewinner jedoch auch immer wieder auf Kritik, weil er sich angeblich zu jugendlich präsentiert. Davon scheint er sich jedoch nicht unterkriegen zu lassen: Nun verbrachte Kai einen Tag mit den Elevator Boys.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 55-Jährige nun eine Reihe von Aufnahmen, die ihn in lässiger Kleidung zeigen. Während er auf dem ersten Foto eine weite Jacke-Hosen-Kombi trägt, ist Kai auf dem zweiten Schnappschuss in einem eng anliegenden, durchsichtigen Top zu sehen. Wie der in Halle an der Saale geborene Webvideoproduzent dann in seiner Bildunterschrift verriet, verbrachte er einen ganzen Tag mit den TikTok-Stars in ihrer Villa in Los Angeles, den er für seinen YouTube-Kanal dokumentierte. Der rund 49-minütige Clip zeigt Kai und die Webstars, wie sie über den Erfolg von Bene, Luis, Tim (23), Julien und Jacob sprechen oder gemeinsam Content für ihre Social-Media-Kanäle filmen.

Bei den Fans kamen sowohl das Video als auch die Fotos super an. So scherzte ein User beispielsweise, dass die Kleidung Kai doch etwas älter machen würde, während ein anderer Follower schrieb: "Ich feier das einfach so doll". "Liebe einfach alles an diesen Bildern", freute sich auch Fernsehmoderator Christian Wackert.

Getty Images Kai Pflaume im Oktober 2021

TikTok / elevatormansion Kai Pflaume und die Elevator Boys im November 2022

Instagram / elevatorboys Die Elevator Boys auf dem Coachella 2022

