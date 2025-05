Sorge um Knossi: Was hat er sich in Vanuatu eingefangen?

Social-Media-Star Knossi (38) hat seinen Fans auf Instagram Sorgen bereitet. Der Entertainer befand sich gemeinsam mit Moderator Kai Pflaume (57) auf einer Reise in Vanuatu, doch zum Abschluss der Tour geht es ihm gesundheitlich offenbar gar nicht gut. In seiner Story zeigte sich Knossi sichtbar angeschlagen, nassgeschwitzt und völlig erschöpft. "Oh f*ck... das ist unvorstellbar!", sagte er in die Kamera und erklärte weiter, er habe sich wohl "irgendeine Seuche eingefangen". Der Rückflug nach Deutschland, der beeindruckende 40 Stunden dauern wird, stellt den angeschlagenen Streamer vor eine große Herausforderung. "Oh man, bitte... drückt mir die Daumen", richtete er einen Appell an seine Follower.

Was Knossi konkret fehlen könnte, bleibt unklar. Der Internet-Star schilderte keine näheren Details zu seinen Symptomen oder einer möglichen Ursache seiner Beschwerden. Die Reise durch die Inselwelt von Vanuatu, die er zusammen mit Kai Pflaume unternahm, schien bis kurz vor der Abreise ein aufregendes Abenteuer gewesen zu sein. Doch nun trüben gesundheitliche Probleme das Erlebnis. Wie Knossi den bevorstehenden Rückflug bewältigen wird und ob er gegebenenfalls ärztliche Unterstützung beanspruchen muss, bleibt vorerst offen.

Knossi, der für seinen humorvollen und energiegeladenen Charakter bekannt ist, beeindruckt seine Community regelmäßig mit seinen Projekten und Abenteuern. Reisen und neue Erfahrungen, wie zum Beispiel eine Atlantiküberquerung, sind ein wesentlicher Bestandteil seiner Karriere. Dass Reisen fernab der Heimat nicht nur Vergnügen, sondern auch Herausforderungen mit sich bringen können, zeigt dieser Vorfall deutlich. Mit Kai Pflaume hat Knossi jedoch einen erfahrenen Reisebegleiter an seiner Seite, der sich sicherlich um ihn kümmern wird.

Getty Images Kai Pflaume, TV-Star

Instagram / knossi Knossi bei den Vorbereitungen zu "Mission Unkown"

