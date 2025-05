Kai Pflaume gibt Entwarnung: Knossi geht es deutlich besser

Kai Pflaume (57) hat seinen Fans auf Instagram ein augenzwinkerndes Update zum Gesundheitszustand von Knossi (38) gegeben. Der Social-Media-Star zeigte sich in einer aktuellen Story des Moderators wieder erholt, nachdem es ihm bei ihrer gemeinsamen Reise in Vanuatu am Abreisetag plötzlich schlecht gegangen war. Während Knossi ein Eis löffelt, läuft als humorvoller Soundtrack "Lebt denn der alte Holzmichel noch?". "Ich sehe, es geht dir wieder deutlich besser", sagt Kai zu seinem Begleiter. Knossi bestätigt dies zwar lachend mit einem "Ja, ich bin wieder halbwegs back", wirkt aber noch ein wenig erschöpft.

Fans können also aufatmen. Zwar wirkt Knossi noch etwas geschwächt, doch sein strahlendes Lachen zeigt, dass er sich nichts von seiner Lebensfreude nehmen lässt. Noch am Ende der Reise war die Stimmung jedoch deutlich gedrückter. Knossi berichtete in seiner eigenen Instagram-Story, dass er sich "irgendeine Seuche eingefangen" habe. Der Rückreisemarathon von über 40 Stunden schien ihn vor eine große Herausforderung zu stellen. Umso erfreulicher, dass er jetzt wieder auf dem Weg der Erholung zu sein scheint.

Für Knossi, der mit seiner quirligen und humorvollen Persönlichkeit bekannt ist, war die Reise nach Vanuatu sowohl ein Abenteuer als auch eine große Belastung. Zusammen mit Kai erkundete er mehrere Tage lang die Inselgruppe und teilte zahlreiche witzige und spannende Eindrücke auf Social Media. Ganz der Showman trotzte er am Ende seiner Krankheit, um seine Fans auf dem Laufenden zu halten. Der Entertainer, der stets für seine Nähe zu seinen Followern geschätzt wird, hat jetzt hoffentlich genug Zeit, sich zu erholen und neue Energie für zukünftige Projekte zu tanken.

Getty Images Knossi bei "Let's Dance", März 2023

Getty Images Kai Pflaume, Moderator

