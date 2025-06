Kai Pflaume ist sich sicher: Der Sport vereint Generationen

Kai Pflaume (58) hat eine klare Botschaft, wenn es um die wachsenden Spannungen zwischen den Generationen geht: Begegnung und Austausch sind der Schlüssel, um Vorurteile abzubauen. Der beliebte Moderator und YouTuber, bekannt aus Sendungen wie "Klein gegen Groß" und "Wer weiß denn sowas?", erklärte kürzlich gegenüber Bunte, dass vor allem der Sport eine einzigartige Möglichkeit biete, Menschen unabhängig von Alter oder Herkunft zusammenzubringen. "Beim Sport fragt niemand nach deinem Beruf oder deiner Religion. Es geht darum, gemeinsam etwas zu erleben", betonte er im Interview. Auch mit seinem YouTube-Kanal "Ehrenpflaume" schlägt er Brücken zwischen Jung und Alt und zeigt dabei, dass Unterhaltung generationenübergreifend sein kann.

Für Kai Pflaume, dessen Karriere als Kandidat bei "Herzblatt" begann, ist es wichtig, offen aufeinander zuzugehen und sich für die Perspektiven der anderen Generationen zu interessieren. Er spricht sich gegen das Schwarz-Weiß-Denken aus, das oft beide Seiten stigmatisiert: sei es die Kritik an "faulen" Jugendlichen oder die Annahme, dass ältere Generationen nicht mehr innovativ seien. Dabei betont er, dass die jungen Menschen sich nicht weniger, sondern anders engagieren – auch dank ihrer Verankerung in neuen Medien und Technologien. "Einfach zu sagen, die eine Generation hat keine Ahnung, führt nicht weiter. Es braucht Interesse und Austausch." Solche Werte möchte er in seinen Projekten verkörpern.

Den Grundstein für ein erfolgreiches Miteinander legte Kai bereits früh in seiner Karriere als Moderator. In der Show "Nur die Liebe zählt" gab er mit Begeisterung Menschen eine Bühne, die sich ihre Liebe beweisen wollten. Dieses Engagement zieht sich durch sein berufliches und privates Leben bis heute. Seine authentische, positive Art, Menschen verschiedener Lebenswelten zu verbinden, hat ihn zu einer der beständigsten und beliebtesten Persönlichkeiten des deutschen Fernsehens gemacht.

Instagram / kaipflaume Kai Pflaume im Oktober 2023

Instagram / kaipflaume Kai Pflaume im Oktober 2024

