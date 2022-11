Erneuter Shitstorm: Anne Wünsche verteidigt Alkoholkonsum

Anne Wünsche (31) setzt ein Statement! Die Influencerin scheint in letzter Zeit ziemlich viel über sich ergehen lassen zu müssen. Zuerst kassierte sie eine Menge Hate, da sie ihren Hund Dobby abgeben möchte. Außerdem passte ihren Fans nicht, dass Anne dieses Jahr kein richtiges Weihnachten feiern will. Nun prasselte schon der nächste Shitstorm über die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ein: Anne wird nachgesagt, dass sie zu viel Alkohol trinke und diesen verharmlosen würde!

Alles hat mit einem TikTok-Video angefangen, für das Anne mit ihrer Tochter Miley eine verrückte Szene aufnahm und dazu schrieb: "Wenn der Wein mal wieder kickt." Daran hatten ihre Fans einiges zu kritisieren: Zum einen meinten sie, dass Anne alkoholabhängig und in dem Video total betrunken sei, zum anderen störte sie, dass Annes Tochter geschminkt war. Auf Instagram rechtfertigte sich Anne nun: "Ich gönne mir gerne mal ein Gläschen Wein und ich finde das auch völlig in Ordnung, so lange es nicht täglich ist." Außerdem betonte sie, dass sie in dem Clip nicht betrunken gewesen sei: "Auch das stimmt nicht, ich hatte da gerade mal ein halbes Glas intus."

Miley und sie hätten für das TikTok einfach ein bisschen Spaß gehabt, ohne große Hintergedanken. Der Hate der anderen User gehe daher einfach an Anne vorbei. "Ich scheiß so hardcore darauf. Ich möchte einfach nur ich sein, ich möchte mir keinen Kopf darüber machen", stellte sie klar und plädierte für mehr Ehrlichkeit und Realität in den sozialen Medien.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im November 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Tochter Miley in einem TikTok

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Oktober 2022

