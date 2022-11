Mit 71 Jahren Vater geworden: Heinz Hoenig bekommt viel Hass

Eigentlich könnte Heinz Hoenig (71) im Moment nicht glücklicher sein. Im vergangenen März hatte der Schauspieler verkündet, dass seine Frau Annika erneut schwanger ist. Im vergangenen Monat war es dann endlich so weit und die Eheleute durften ihren zweiten gemeinsamen Sohn in den Armen halten. Doch offenbar haben einige Fans ein Problem mit dem späten Vaterglück des Bayern. Weil Heinz mit 71 Jahren noch einmal Papa wurde, muss er nun jede Menge Hass einstecken.

Im Interview mit RTL erzählten der "Das Boot"-Darsteller und seine Frau nun, dass sie in den vergangenen Monaten von zahlreichen Usern in den sozialen Netzwerken angefeindet wurden. "Viele Kommentare waren unter der Gürtellinie. Dass mein Mann bald das Zeitliche segnen werde, dass er die Einschulung nicht mehr erlebt", schilderte Annika. Sie fuhr fort, dass sie den gegen ihre Person gerichteten Hass noch verkraften könne. "Wenn es aber darum geht, dass meine Familie beleidigt wird, also mein Mann und meine Kinder, dann hört bei mir der Spaß auf", stellte die 37-Jährige klar.

Heinz scheint die ganze Feindseligkeit im Netz hingegen etwas entspannter zu sehen. "Das sind vor allem Neider", versicherte er. Das Allerwichtigste für die zweifachen Eltern sei generell, dass ihre Söhne "in Liebe aufwachsen" würden.

