Zum vierten Mal: Heinz Hoenig (71) ist wieder Vater geworden

Heinz Hoenig (71) freut sich! Der Schauspieler verkündete im März dieses Jahres, dass er und seine Frau Annika Kärsten-Hoenig (37) erneut Nachwuchs erwarten. Zusammen haben sie bereits einen kleinen Sohn, der den Namen Juliano Amero Heinz trägt. Aus einer früheren Beziehung hat der "Das Boot"-Darsteller schon zwei erwachsene Kinder. Nun durfte er endlich sein weiteres Familienmitglied auf der Welt begrüßen: Heinz' Baby ist da!

Das verkündete er laut dpa in einer Mitteilung. "Ich bin überglücklich! Jetzt ist es mir wichtig, erst einmal Zeit mit meiner Familie zu verbringen", hieß es demnach. Schon zuvor verriet der 71-Jährige voller Stolz das Geschlecht seines Kindes: Es ist ein Junge. Ihn freue es sehr, dass seine zwei Jungs dann bald miteinander spielen könnten.

Eigentlich sollte der vierfache Vater schon bald für ein neues Musical auf der Bühne in Duisburg stehen – doch das will er nun erst einmal verschieben. "Ich dachte, meine Rolle in dem Musical und das Vaterglück seien miteinander in Einklang zu bringen. Aber ich bin so überwältigt von der Geburt meines Sohnes und der neuen Situation, dass ich meine Familie jetzt nicht allein lassen möchte und erst zu einem späteren Zeitpunkt einsteigen kann", erklärte Heinz ehrlich.

Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und seine Frau Annika im August 2020

Anzeige

TVNOW / Julia Feldhagen Heinz Hoenig bei "Verbotene Liebe – Next Generation"

Anzeige

Instagram / heinz_hoenig_official Heinz Hoenig und seine Frau Annika im Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de