Ups! Peter Andres Tochter Princess bricht sich einen Finger

So wollte Princess Tiaamii (15) sicherlich nicht die anstehende Weihnachtszeit beginnen! Bevor ihr Papa Peter Andre (49) mit seiner jetzigen Frau Emily MacDonagh zwei Kinder bekam, durfte der "Mysterious Girl"-Interpret und seine Ex Katie Price (44) die Blondine und ihren großen Bruder Junior Savva (17) auf der Welt begrüßen. Doch obwohl Peters älteste Kids mittlerweile junge Erwachsene sind, scheint sich der Musiker weiterhin Sorgen um seinen Nachwuchs machen zu müssen: Töchterchen Princess brach sich jetzt nämlich einen Finger!

In einem Interview mit OK! verriet ihr Papa, wie sie sich den Finger brach: "Es ist in der Schule passiert, als sie Sport gemacht hat. Der Ball hat ihren Finger getroffen und den Knochen gebrochen". Peters Frau Emily habe dann den Teenager zum Krankenhaus gefahren, da Peter zu dem Zeitpunkt bei der Arbeit war. Mittlerweile geht es Princess aber wieder besser: "Es war schmerzhaft für sie, aber zum Glück geht es ihr gut. Hoffentlich ist sie rechtzeitig zu Weihnachten wieder gesund!", ergänzte der 49-Jährige außerdem.

Währenddessen präsentiert Princess den lilafarbenen Verband um ihren gebrochenen Finger auf Instagram: Vor einem Weihnachtsbaum posiert die 15-Jährige – dabei sieht es auf dem Schnappschuss nicht so aus, als würde ihr die Verletzung allzu viele Probleme bereiten. "Mein Leben", kommentierte daraufhin Mama Katie.

Anzeige

Getty Images Peter Andre und seine Kinder Junior und Princess

Anzeige

Instagram / peterandre Peter Andre mit seiner Tochter Princess

Anzeige

Instagram / katieprice Princess Tiaamii und ihre Mutter Katie Price

Anzeige

Denkt ihr, dass Princess den Verband noch an Weihnachten tragen wird? Ja, mit Sicherheit! Nein, bestimmt nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de