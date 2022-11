Papa ist stolz: Peter Andres Sohn darf jetzt Auto fahren!

Junior Savva Andre (17) erreicht einen echten Meilenstein im Leben! Der 17-Jährige ist der älteste Sohn von Ex-Boxenluder Katie Price (44) und Musiker Peter Andre (49). Sein Papa macht im Netz immer wieder deutlich, wie stolz er auf seinen Sohn und dessen Geschwister ist. Jetzt konnte der Sänger erneut große Neuigkeiten über seinen Spross verkünden: Junior hat seinen Führerschein geschafft – und nutzte die erste Autofahrt direkt für einen brüderlichen Gefallen!

In seiner Kolumne für New Magazine verriet Peter glücklich, dass sein Ältester die Fahrprüfung bestanden hat: "Ich fühle mich als Vater so stolz!" Der "Mysterious Girl"-Interpret fügte hinzu, sein Sohn habe nach dem bestandenen Test direkt seine neuen Privilegien ausgenutzt und seine Schwester von der Schule abgeholt: "Ich war so stolz, als ich sie zusammen wegfahren sah. Er ist ein sehr guter Fahrer [...]. Ich mache mir also keine Sorgen und vertraue ihm."

Für Junior war es nicht die erste Fahrprüfung: Vor einigen Jahren hatte der Schüler schon seinen Moped-Führerschein gemacht und war anschließend auf zwei Rädern unterwegs. Dass der Teenie nun im sicheren Auto sitzt, beruhigt besonders seinen Vater: "Ich habe mir jedes Mal Sorgen gemacht, wenn er damit gefahren ist!"

Getty Images Peter Andre und seine Kinder Junior und Princess

Instagram / officialjunior_andre Junior Andre, Juni 2022

Instagram / officialjunior_andre Junior und Peter Andre

