Vor Geburt: Molly-Mae Hague trainiert mit runder Babykugel

Molly-Mae Hague (23) hält sich fit, während sie sich auf die Entbindung vorbereitet. Vor wenigen Monaten verkündeten die Influencerin und ihr Partner Tommy Fury freudige Nachrichten: Das Paar erwartet den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Vor der Geburt bleibe die Beauty noch regelmäßig in Bewegung, bevor ihre Tochter in wenigen Wochen zur Welt kommen wird. Sie teilte nun ihre Fitnessroutine währen der Schwangerschaft – und präsentierte ihren runden Bauch in einem Badeanzug.

In ihrer Instagram-Story zeigte sie ihren Babybauch in einem nudefarbenen Badeanzug und erzählte von ihrem Trainingsplan während der Schwangerschaft. Die 23-Jährige erzählte ihren Fans, dass sie nach einem Workout schwimmen gehe und sich so auf die Geburt ihrer Tochter vorbereite. Auf einem Spiegel-Selfie erklärte sie, dass sie einen 30-minütigen Spaziergang mit Steigung auf dem Laufband gemacht habe, bevor sie anschließend in einen luxuriös aussehenden Pool stieg. In einer anderen Story erklärte die ehemalige Love Island-Kandidatin, dass sie versuche, mehr Sport zu treiben wegen ihres schlechten Schlafes.

Mollys Update kommt anlässlich ihres kürzlich veröffentlichten YouTube-Videos, in welchem sie von ihrer schlimmsten Nacht ihrer Schwangerschaft erzählte. Sie sei einmal mitten in der Nacht mit schrecklichen Bauchkrämpfen aufgewacht und sei deshalb sogar zusammengebrochen. "Ich fühlte mich so unwohl und überlegte, ob ich einen Krankenwagen rufen sollte. Ich geriet in Panik", sagte sie unter Tränen.

