Waffen und Co.: Das befindet sich auf Elon Musks Nachttisch

Was bunkert Elon Musk (51) auf seinem Nachttisch? Der Tesla-Gründer spaltet die Meinungen und ist nicht nur für seine millionenschwereren Unternehmen, sondern auch für seine exzentrische Art bekannt. Nachdem er vor etwa einem Monat sogar Twitter gekauft hat, kehrten zahlreiche Promis der Social-Media-Plattform den Rücken. Auf ebendieser wandte sich Elon nun an seine Follower und zeigte, was sich auf seinem Nachttisch befindet.

Auf Twitter gewährte der 51-Jährigen den Usern private Einblicke und teilte ein Foto von seinem Nachttisch. Dort lagert der Milliardär allerhand skurriles Zeug – unter anderem zwei Pistolen. Die eine scheint eine nicht funktionierende Nachbildung von George Washingtons Steinschlosspistole zu sein. Die zweite ist laut den Fans eine Replikation des .357er-Revolvers aus dem beliebten Videospiel "Diamond Back". Ob die Waffen tatsächlich funktionstüchtig sind, bleibt fraglich. Zudem ist auf dem Nachttisch auch noch ein Vajra Dorje, ein tibetisch-buddhistisches Amulett, zu sehen.

Ansonsten stehen noch vier geöffnete Dosen koffeinfreier Cola Light und auch noch eine Glasflasche mit Wasser auf Elons kleinem Beistelltisch. "Es gibt keine Entschuldigung für meinen Mangel an Untersetzern", scherzte der Geschäftsmann dazu.

Getty Images Elon Musk, Unternehmer

Twitter / elonmusk Elon Musks Nachttisch

Getty Images Elon Musk im August 2022

