Wie geht es Cardi B und Offset nach Cousin Takeoffs Tod?

Wie geht es den Angehörigen von Takeoff? Vor wenigen Wochen erschütterten traurige Neuigkeiten die Fans und Familie des Rappers. Das Mitglied des Trios Migos wurde im Alter von nur 28 Jahren erschossen. Sein Bandkollege und auch Cousin Offset (30) trauert nun um ihn, doch kann auf seine Frau Cardi B (30) bauen. Nun meldete sie sich im Netz und gab ein Update, wie sich die beiden nach Takeoffs Tod schlagen.

Auf Twitter veröffentlichte die Musikerin eine Sprachnachricht, die sie mittlerweile wieder gelöscht hat. "Wir leben ein normales Leben, aber tief in unserem Inneren sind unsere Herzen so schwer", gab Cardi B darin ehrlich zu. Das Paar muss offenbar einiges durchmachen und die "I Like It"-Sängerin versucht bestmöglich, ihren Mann zu unterstützen: "Ich habe das Gefühl, wenn wir darüber reden, wie wir uns wirklich fühlen oder was wir durchgemacht haben, werdet ihr alle anfangen zu sagen: 'Oh, Mitleid'. Und wir wollen kein Mitleid. Wir sind kein Wohltätigkeitsfall. Aber ganz ehrlich, ich fühle mich so hoffnungslos bei dem Versuch, meinen Mann glücklich zu machen."

Weiter fuhr Cardi fort, dass der Heilungsprozess immer noch in vollem Gange sei und seit Takeoffs Tod nichts mehr ist, wie es vorher war. "Der Versuch zu lachen, ihn plötzlich weinen zu sehen, ihn zu sehen, wie er versucht, seinen Verstand komplett abzulenken, die Zeitpläne zu ändern, zu versuchen, mit der Arbeit Schritt zu halten, nach all dem, was er in den letzten Wochen durchgemacht hat", gab sie Aufschluss über den Zustand ihres Mannes.

Getty Images Takeoff, Quavo und Offset

Getty Images Cardi B und Offset, Rapper

Getty Images Offset und Cardi B im Mai 2019 in Las Vegas

