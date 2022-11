Zweites Mal: So schnell funkte es bei J.Lo und Ben Affleck

Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) ließen nicht viel Zeit verstreichen! Die Sängerin und der Schauspieler hatten bereits 2002 eine Beziehung geführt und wollten sich das Jawort geben, allerdings trennten sich die beiden damals. Vergangenes Jahr folgte das überraschende Liebes-Comeback: Die zwei kamen wieder zusammen und wagten im Juli 2022 endlich den Schritt vor den Traualtar. Doch wie lange dauerte es, bis J.Lo und Ben wieder zueinanderfanden?

In einem Interview mit Apple Music sprach die 53-Jährige über den zweiten Anlauf mit ihrem jetzigen Ehemann. Sie verriet, wie schnell es bei den beiden funkte: "Unmittelbar? Es war ein sofortiges Ja!" Für das Paar sei es diesmal viel klarer gewesen: "Es gibt keine Fragen mehr und es gibt kein 'Mal sehen, wie es läuft'. Sondern: 'Nö, es geht um mich und dich. Das war's.' Die ganze Zeit bis zum Ende. Das war's. Wir werden es sein."

In einem Interview mit Vogue erzählte die "On The Floor"-Interpretin, dass sie schon nach einer E-Mail wieder mit Ben Kontakt aufgenommen habe und sie sich anschließend gegenseitig besucht haben. Bereits zu dem Zeitpunkt war sich Jennifer sicher: "[...] Ich habe mich auch nicht vor dem Fakt verschlossen, dass für mich immer wahrhaftige Liebe im Spiel gewesen ist."

Getty Images Ben Affleck mit Jennifer Lopez bei einer Veranstaltung in Miami

Getty Images Ben Affleck mit Jennifer Lopez bei der Premiere von "Marry Me"

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

