Aaron Carters Schwester möchte sein Vermögen verwalten

Angel Carter (34) möchte sich um die Hinterlassenschaften ihres verstorbenen Bruders kümmern. Aaron Carter (✝34) wurde am 5. November tot in seiner Badewanne aufgefunden. Nach seinem Tod wurde bekannt, dass der Sänger kein Testament aufgesetzt haben soll. Bisher war davon auszugehen, dass der Sohn des Musikers zum Erben ernannt werde. Doch jetzt schaltet sich Aarons Zwillingsschwester ein: Angel möchte das Vermögen ihres Bruders verwalten.

Wie The Blast berichtet, habe die 34-Jährige beantragt, seinen Nachlass im Wert von rund 553.000 Euro zu verwalten. "Nach dem California Probate Code bin ich als überlebende Schwester des Verstorbenen berechtigt, die Nachlassverwaltung für Aaron Carter zu übernehmen", heißt es in der Gerichtsakte von Angel. Auch Aarons einjähriger Sohn soll in ihren Unterlagen als möglicher Erbe seines Vermögens genannt werden.

Es bleibt abzuwarten, ob das Gericht Angels Antrag genehmigen wird. Denn bis zuletzt sollen Aaron und seine Geschwister kein gutes Verhältnis gehabt haben. Als Nick Carter (42) vor drei Jahren eine einstweilige Verfügung gegen seinen Bruder unterzeichnet hat, soll laut Hollywood Reports Angel die Unterlagen mitunterzeichnet haben.

Getty Images Bobbie Jean Carter, Leslie Carter, Nick Carter, Angel Carter und Aaron Carter im Juli 2011

Instagram / angelcharissma Angel Carter mit ihrer Tochter

Instagram / angelcharissma Angel, Aaron und Nick Carter 2015

