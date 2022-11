Anna-Carina hat einen Neuen: Für Stefan Mross ist es hart!

Mit dieser Nachricht hat wirklich keiner gerechnet: Anna-Carina Woitschack (30) hat bereits einen neuen Mann an ihrer Seite! Kurz nach der Trennung von ihrem Liebsten und Schlager-Star Stefan Mross (47) hat sie Sängerin sich in einen anderen verliebt – ein Musik-Manager namens Daniel lässt ihr Herz jetzt höherschlagen. Doch wie denkt ihr Noch-Ehemann darüber? Stefan war alles andere als begeistert von Anna-Carinas neuer Liebe zu hören...

Im Bild-Interview verrät der 47-Jährige jetzt: Er habe wie alle anderen in einem Zeitungsbericht von Anna-Carinas Beziehung mit Daniel erfahren. "Für mich war es ein Schock. [...] Das hat mich tief getroffen, ich habe da ganz schön daran zu knabbern", gibt er zu. "Zumal ich an dem Tag auch noch Geburtstag hatte." Glaubt Stefan seiner Ex denn, dass sie ihren Neuen erst nach der Trennung kennengelernt hat? "Wie, wo und wann sie den Neuen kennenlernte, interessiert mich nicht", betont Stefan, "Eine Trennung ist immer schlimm. Anna und ich haben Kontakt, es gibt noch vieles zu klären."

Wie harmonisch ist denn der Kontakt zu seiner Verflossenen? Es klingt, als könnte ein öffentlicher Streit drohen! "Es wird keinen Rosenkrieg geben", stellt Stefan klar. "Sie hat mir auch zum Geburtstag gratuliert. Anna ist ein wunderbarer Mensch! Mit ihr hatte ich die intensivste Zeit meines Lebens."

ActionPress Anna-Carina und Stefan Mross im Mai 2020 in Titisee-Neustadt

Getty Images Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross bei "Die Beatrice Egli-Show" im April 2022

Getty Images Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack bei der 26. Jose Carreras Gala

