Anna-Carina Woitschack verrät: War ihr Neuer Trennungsgrund?

Anna-Carina Woitschack (30) packt aus! Die Schlagersängerin und ihr Noch-Ehemann Stefan Mross (47) gaben Mitte November überraschend ihre Trennung bekannt. Schon kurz darauf kamen erste Gerüchte auf, dass die Musikerin auch schon einen neuen Mann an ihrer Seite hat! Aber wie viel ist an dieser Geschichte dran? Und war ihr Neuer vielleicht sogar der Grund für ihr Ehe-Aus? Jetzt spricht Anna-Carina offen über ihr Liebeschaos.

Gegenüber Bild bestätigt die 30-Jährige jetzt: Anna-Carina hat tatsächlich einen neuen Mann an ihrer Seite – er heißt Daniel ist Musik-Manager. Was sich jetzt bestimmt viele Fans fragen: Zu welchem Zeitpunkt ist er in ihr Leben getreten? "Daniel und ich lernten uns Mitte November kennen, nach der Trennung, deshalb musste ich das nicht mit Stefan besprechen", betont Anna-Carina und legt nach: "Genauso, wie er nicht mit mir über solche Dinge spricht."

Die Gerüchte kann Anna-Carina somit klar entkräften: "Daniel und ich lernen uns gerade kennen, er war definitiv nicht der Trennungsgrund. Die Trennung war eine kraftraubende und längere Phase, was nach einer so langen Beziehung normal ist", beteuert sie. "Ich war traurig in dieser Situation und mir ging es nicht gut."

Anzeige

Getty Images Anna-Carina Woitschack im April 2022

Anzeige

Getty Images Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross bei "Die Beatrice Egli-Show" im April 2022

Anzeige

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de