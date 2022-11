Es ist ein...? Ashley James verrät Geschlecht ihres Babys

Darf sich Ashley James über einen Jungen oder ein Mädchen freuen? Im Oktober wurde publik, dass die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Partner Tommy Andrews nach ihrem Sohn Alfie Rivers wieder Nachwuchs erwarten. Bislang war allerdings noch nicht bekannt, ob der Kleine ein Schwesterchen oder einen Bruder bekommt. In einem süßen Clip lüfteten Ashley und Tom nun aber endlich das kleine Geheimnis...

Auf Instagram ließ das Paar seine Community an diesem besonderen Moment teilhaben. Ashley postete ein Video, in dem sie gemeinsam mit ihrem Partner und ihrem Sohnemann eine Konfetti-Kanone zündet. Die rosafarbenen Schnipsel verraten: Sie dürfen sich über ein Mädchen freuen! "Ich fühle mich so gesegnet, ein kleines Mädchen zu bekommen", schwärmte die 34-Jährige in der Bildunterschrift unter dem Clip.

Auf einen Babynamen haben sich Ashley und Tom bislang allerdings noch nicht festgelegt, wie sie in ihrem Posting preisgaben. "Jetzt müssen wir uns nur noch auf einen Namen einigen... Irgendwelche Vorschläge?", bat der "Made In Chelsea"-Star seine Community um Hilfe.

Tom Andrews, Ashley James und ihr Sohn Alfie im November 2022

Ashley James mit ihrem Sohn Alfie

Ashley James im Oktober 2022

