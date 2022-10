Zweite Schwangerschaft: Ashley James zeigt ihren Babybauch!

Ashley James hat allen Grund zur Freude! Der britische Realitystar und sein Liebster Tom Andrews durften sich vor knapp zwei Jahren über Nachwuchs freuen: Der kleine Sohnemann namens Alfie Rivers hat im Januar 2021 das Licht der Welt erblickt. Doch jetzt gibt es schon wieder tolle Neuigkeiten: Ashley erwartet im Moment schon das zweite Baby – und präsentiert auf Social Media ganz stolz ihren Babybauch!

Auf ihrem Instagram-Profil gewährte Ashley bereits einige Einblicke in ihre zweite Schwangerschaft. Beispielsweise teilte sie erst ein paar Schnappschüsse, auf denen sie ihren wachsenden Babybauch in einem hautengen pinkfarbenen Kleid in Szene setzt. Ob sie sich auf einen weiteren Sohn oder eine Tochter freuen darf, verriet die Zweifach-Mama in spe bislang jedoch noch nicht. "Baby Nummer zwei kommt 2023", gab sie aber bereits bekannt.

Außerdem berichtete Ashley ganz ehrlich von ihren Wehwehchen – und die fallen wohl um einiges schlimmer aus als in der ersten Schwangerschaft. "Die Übelkeit ist in dieser Schwangerschaft eine ganz andere Nummer – sogar so weit im zweiten Trimester", betonte die Blondine nämlich.

Instagram / ashleylouisejames Ashley James mit ihrem Sohn Alfie

Getty Images Ashley James, Influencerin

Instagram / ashleylouisejames Ashley James, britische TV-Bekanntheit

