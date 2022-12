Jason David Franks Frau bestätigt: Er hat Suizid begangen

Traurige Klarheit für die Fans von Jason David Frank (✝49). Vor einer Woche wurde bekannt, dass der Schauspieler überraschend verstorben ist. Der "Power Rangers"-Star wurde 49 Jahre alt. Viel war bisher nicht über die Todesumstände öffentlich gemacht worden. Mehrere Medien berichteten, dass er sich nach einem Streit mit seiner Frau in seinem Hotelzimmer eingeschlossen haben soll, wo er schließlich zu Tode gekommen sein soll. Bekannte des Verstorbenen behaupteten daraufhin, er habe mit psychischen Problemen zu kämpfen gehabt. Jetzt bestätigt seine Frau Tammie: Jason hat Suizid begangen.

Im Interview mit People äußert sie sich nun offen und ehrlich zum Tod ihres Mannes: "Mein Mann war Jason David Frank, der erst letzte Woche auf tragische Weise durch Suizid ums Leben gekommen ist", beginnt Tammie. "Sein Tod ist für mich genauso ein Schock wie für alle anderen. Die Wahrheit ist, dass ich keine Ahnung hatte, dass Jason daran gedacht hat, sich das Leben zu nehmen. Ja, er hatte schon früher mit psychischen Problemen und Depressionen zu kämpfen, aber ich konnte nie vorhersehen, was in dieser Nacht passieren würde." Weiter betont Tammie: "Jason war ein guter Mensch, aber er war nicht ohne Dämonen. Er war ein Mensch, wie jeder andere auch."

Zuletzt kursierten etliche Gerüchte, dass Tammie und Jason sich kurz vor seinem Suizid getrennt haben sollen. Auch dazu bezieht sie jetzt Stellung: "Ursprünglich hatten wir vor, uns zu trennen – dieser Part ist wahr. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Der Teil, der nicht erzählt wurde, ist, dass wir zum Zeitpunkt seines Todes die Trennung aufgehoben hatten und dabei waren, uns wieder zu versöhnen". Ihr trauriges Fazit lautet: "Es sollte ein lustiger Wochenendausflug werden, und stattdessen habe ich die Liebe meines Lebens verloren."

Sogar über den wohl schlimmsten Abend ihres Lebens spricht Tammie in dem Interview offen: "Jason und ich waren aus, in einer Bar [...], danach sind wir zurück ins Hotel gefahren. Dort hatten wir eine emotionale Diskussion [...]. Um ihm dabei zu helfen, sich zu beruhigen, bin ich runter in die Lobby gegangen. Ich kann nicht länger als zehn Minuten weg gewesen sein. Als ich dann wieder geklopft habe, kam keine Antwort", erinnert sich Tammie. "Ich weiß nicht, ob das Hotelpersonal oder ein Gast die Polizei gerufen hat, aber nachdem ich von der Polizei nach unten gebracht wurde, konnten sie die Tür öffnen und stellten fest, dass Jason Suizid begangen hatte".

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

