Beauty-Transformation bei Kader Loth (48)! Die Reality-TV-Ikone gehört zum Cast der zweiten Kampf der Realitystars-Staffel, die vor Kurzem in Thailand gedreht wurde. Die Aufzeichnung war für Kader laut eigenen Aussagen so strapaziös, dass ihre ganze Schönheit darunter leiden musste. Deswegen gönnte sie sich bei einem Beauty-Doc in der Türkei ein neues Gesicht. Gegenüber Promiflash gab die ehemalige Die Alm-Gewinnerin nun bekannt: Das Endergebnis der Eingriffe ist endlich zu sehen.

Die Wahlberlinerin unterzog sich in der Türkei gleich zwei Beauty-Operationen: einem French-Lifting und einem sogenannten Cateye-Eingriff! Bei der ersten Behandlung wurde ihr Gesicht in eine V-Form gezogen und bei dem zweiten ihre Augen in eine Mandelform modelliert, damit sie mehr den Augen einer Katze gleichen. Kader ist mit dem Ergebnis rundum zufrieden, denn sie findet sie hat "gleich wieder einen frischen und nicht mehr müden Blick". Ihre Hängebacken hätten sie zudem vorher gestört, und diese gehören nun auch der Vergangenheit an.

Doch die Beauty-Strapazen waren nicht die einzigen negativen Folgen, die der "Kampf der Realitystars"-Dreh für Kader mit sich zog. Wegen ihres Engagements bei RTL2 verlor sie einen Job bei ProSieben. Sie sollte eigentlich die neue "Die Alm"-Staffel moderieren.

privat TV-Ikone Kader Loth

privat TV-Beauty Kader Loth

privat Kader Loth, Mai 2021

