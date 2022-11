Läuten bald die Hochzeitsglocken bei Matthias Schweighöfer?

Werden die beiden womöglich bald den nächsten Schritt wagen? Schon seit knapp vier Jahren sind Matthias Schweighöfer (41) und Ruby O. Fee (26) ein Paar. Doch nicht bloß hinter der Kamera sind die beiden Schauspieler ein absolutes Dream-Team. Bei "Army of Thieves" arbeiteten sie erstmals zusammen am Set. Mit privaten Einblicken in ihr Liebesleben gehen die beiden jedoch eher sparsam um. Ruby verrät nun jedoch, wie es um mögliche Hochzeitspläne mit ihrem Matthias steht!

"Wir sind schon längst verheiratet", offenbart die 26-Jährige gegenüber Bunte scherzhaft. Schnell stellt sie daraufhin klar, dass sie aktuell weder verlobt noch verheiratet seien. "Aktuell hätten wir auch kaum Zeit, eine Hochzeit zu planen", erklärt die gebürtige Costa Ricanerin. Denn bei dem Pärchen stehen im neuen Jahr "einige spannende Projekte an", worauf nun erst einmal ihr Fokus lege. Mit einer letzten Andeutung macht Ruby es jedoch noch einmal spannend. "Obwohl, vielleicht planen wir doch...", lacht sie.

Auch wenn beide durch ihre Jobs ziemlich eingespannt und viel unterwegs sind, nehmen sie sich doch auch häufig Zeit füreinander. Erst kürzlich sind beide in Paris gewesen, weil Ruby beruflich zu tun hatte. Matthias sei ihr nachgeflogen, um in ihrer Nähe zu sein. "Das ist unglaublich schön, wenn man das verbinden kann", schwärmt die Schauspielerin.

Army of Thieves - Produktionsfotos Nathalie Emmanuel, Matthias Schweighöfer, Ruby O. Fee in "Army of Thieves" auf Netflix

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im Oktober 2022 in London

Instagram / matthiasschweighoefer Matthias Schweighöfer und seine Freundin Ruby O. Fee

