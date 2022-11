Während Trennungsspekulationen: Caro Daur zeigt, was sie hat

Caro Daur (27) posiert total sexy! Eigentlich sorgt die Influencerin momentan weniger mit ihrem Content für Schlagzeilen, sondern eher mit Liebesspekulationen. Anfang 2021 machten sie und der Podcaster Tommi Schmitt ihre Beziehung mit einem Kuschel-Pic offiziell. Daraufhin gab es hin und wieder Pärchenfotos – doch in den vergangenen Wochen zeigten sie sich gar nicht mehr zusammen. Einige Fans spekulieren daher, dass sie nicht mehr zusammen sind: Diese Gerüchte scheinen Caro aber nichts anzuhaben!

Auf ihrem Instagram-Profil zeigte sie sich nun in einem schönen und zugleich sexy Look. Caro posierte in einem schwarzen, knappen Bikini. Darüber trug sie zwar einen transparenten Cardigan – dieser wurde jedoch vom Wind erfasst, sodass man ihre trainierte Figur sehen konnte. "Der Wind war ein bezahlter Komparse", witzelte die Blondine unter dem Posting. Auf einem weiteren Schnappschuss kann man auch einen Blick auf ihr Hinterteil werfen.

Caro wirkt auf den Aufnahmen ziemlich gelassen und happy. Auch in ihren Storys zeigt sie sich bestens gelaunt. Momentan verbringt sie viel Zeit in den USA – derzeit in Miami. Ab und an kehrt sie in ihre Heimat Hamburg zurück und trifft dort ihre Eltern – von Tommi aber meist keine Spur.

Anzeige

Instagram / carodaur Caro Daur und Tommi Schmitt, 2021

Anzeige

Instagram / carodaur Caro Daur in Miami

Anzeige

Instagram / tommischmitt Caro Daur und Tommi Schmitt, August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de