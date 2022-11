Fans spekulieren: Sind Caro Daur und Tommi Schmitt getrennt?

Sind die beiden noch ein Paar? Vor gut zwei Jahren kamen die ersten Gerüchte auf, dass Caro Daur (27) und Tommi Schmitt sich daten. Mit den ersten Pärchenaufnahmen Anfang letzten Jahres bestätigten der Podcaster und die Influencerin dann ihre Beziehung. Immer wieder gewährten sie kleine Einblicke, doch versuchten weitestgehend, ihre Liebe aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Doch nun gab es lange nichts mehr von den beiden zu sehen: Sind Caro und Tommi etwa getrennt?

Auf Instagram blieb es in den vergangenen Wochen eher still, was Pärchenpics angeht. Zwar folgen sich die beiden noch gegenseitig – doch liken auch keine Beiträge mehr des anderen. Das lässt Fans allmählich aufhorchen. "Wo ist Tommi?" oder: "Dein Freund ist nicht dabei, wo ist er denn?", kommentierten unter anderem neugierige Fans unter Caros neuesten Beiträgen, in denen sie vor allem mit ihren Eltern oder mit anderen Freunden zu sehen ist.

Zuletzt verbrachten der TV-Moderator und seine Freundin im August einen romantischen Urlaub in der Sonne. Wenige Wochen zuvor widmete die Beauty ihm noch liebe Worte im Netz: Zu einem Bild, auf dem Tommi hinter ihr steht, schrieb Caro: "Ich stehe immer hinter dir", und verzückte damit ihre Fans.

Instagram / carodaur Caro Daur und Tommi Schmitt auf Mallorca, Juni 2021

Instagram / carodaur Tommi Schmitt und Caro Daur

Instagram / carodaur Caro Daur und Tommi Schmitt

