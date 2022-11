Walentinas "Promi Big Brother"-Exit: Sind Fans überrascht?

Haben die Fans Walentina Doroninas (22) Rauswurf kommen sehen? In der vergangenen Promi Big Brother-Folge mussten zwei Kandidaten gehen: Zunächst wurde die Goodbye Deutschland-Auswanderin Catrin Heyne von den Zuschauern rausgewählt. Später durften die restlichen Bewohner eine weitere Person für den Rauswurf nominieren. Walentina sowie Jörg Knör (63) erhielten die meisten Stimmen und mussten um die Anrufe des Publikums bangen. Die Influencerin konnte sich dabei aber nicht durchsetzen und musste ihre Koffer packen. War das zu erwarten?

Einer Promiflash-Umfrage [Stand 30. November, 9:05 Uhr] zufolge schon. Von insgesamt 1.226 Teilnehmern gaben 884 (72,1 Prozent) an, dass sie mit Walentinas Rauswurf gerechnet hätten. 342 (27,9 Prozent) hat der Auszug der 22-Jährigen hingegen überrascht. In den Kommentaren unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram zeigten sich viele User zudem ziemlich erleichtert darüber, dass die einstige Ex on the Beach-Kandidatin gehen musste. "Habe mich wirklich so gefreut. Ihre Art geht gar nicht", schrieb zum Beispiel einer von ihnen. Ein anderer merkte an: "Kleine Göre ohne Sinn und Verstand. Endlich raus."

Auch Catrins Auszug finden viele Zuschauer offenbar gerechtfertigt. In einer weiteren Umfrage gaben 82,0 Prozent der Teilnehmer an, dass die Solariumbesitzerin nicht in das Format gepasst habe. Nur 18,0 Prozent haben sich über ihre Anwesenheit gefreut.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

Sat.1 Catrin Heyne bei "Promi Big Brother" 2022

