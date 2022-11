Wieder harte Kritik gegen Ekaterina Leonovas neuen Freund!

Ist dieser Mann wirklich der Richtige für Ekaterina Leonova (35)? Im Oktober erzählte sie, dass sie seit einigen Monaten endlich wieder verliebt ist. Wer ihr Herz erobert hat, verriet die Profitänzerin allerdings nicht – dabei soll es sich aber um den Deutschtürken Hasan Kivran handeln. Doch es gibt wohl nicht nur Gutes über den Millionär zu sagen: Ein vermeintlicher Freund behauptete, Hasan wolle, dass Ekat bei Let's Dance aufhört. Jetzt wurden wieder Vorwürfe gegen ihren Freund laut.

"Ich kann nichts Gutes über Herrn Kivran sagen", erklärte zum Beispiel Fußballer Mario Erb, der in Hasans Fußballklub spielte, gegenüber Bild. Er sei von Ekats Freund fristlos gefeuert worden, weil er ein Trainingslager für die Geburt seiner Tochter verlassen hatte und den 56-Jährigen nicht persönlich gefragt hatte. "Kivran ist ein Macho und agierte wie ein Diktator. In der Kabine schrie er die Spieler an", wusste auch ein ehemaliges Mitglied der Vereinsführung zu berichten.

Ekat selbst hatte erklärt, dass das Showbusiness überhaupt nichts für ihren neuen Freund sei. "Ich glaube, diese echte Ekat, die ist für ihn wichtiger als die professionelle Tänzerin. Ich bin auch sehr froh darüber, dass er mich nicht als Ekaterina, die 'Let's Dance'-Teilnehmerin, kennengelernt hat", schwärmte sie gegenüber RTL. Die Show habe ihr Liebster vorher nämlich kein einziges Mal gesehen.

