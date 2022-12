Bruder Robert erinnert Bindi Irwin an ihren Vater Steve (†)

Robert Irwin (19) scheint viel von seinem Vater Steve Irwin (✝44) geerbt zu haben. Als der "Crocodile Hunter"-Star 2006 bei einem tragischen Unfall mit einem Stachelrochen ums Leben kam, brach für seine Familie eine Welt zusammen. Auch heute noch gedenken seine Kinder Robert und Bindi Irwin (24) regelmäßig ihres geliebten Vaters. Nun wurde Ersterer 19 Jahre alt. Zu diesem Anlass widmete Bindi ihm ganz besondere Worte: Robert erinnere sie sehr an ihren Vater Steve.

"Herzlichen Glückwunsch an das größere Irwin-Geschwisterkind und den besten Bruder der Welt. Du erhellst unsere Leben mit deinem unglaublich witzigen Sinn für Humor und deinem guten Herz", schrieb Bindi auf Instagram und fügte bedeutungsvolle Zeilen hinzu: "Ich sehe so viel von Dad in allem, was du tust, und ich weiß, er wäre unglaublich stolz auf dich. Das sind wir alle."

Bindi berührte mit ihrem liebevollen Post nicht nur Robert selbst, sondern auch dessen Followerschaft. "Das Vermächtnis des Krokodiljägers lebt weiter!", schrieb unter anderem ein emotionaler Abonnent in die Kommentarspalte.

Instagram / bindisueirwin Steve Irwin mit seiner Frau Terri und den gemeinsamen Kindern Robert und Bindi

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin bei der Arbeit

Instagram / robertirwinphotography Bindi und Robert Irwin mit ihrem Vater Steve Irwin

