Datum endlich bekannt: Dann erscheinen Prinz Harrys Memoiren

Endlich steht das Datum fest! Schon im Juli 2021 kündigte Prinz Harry (38) ein großes Projekt an: seine Memoiren. In dem Buch will der Royal seine ganz persönliche Geschichte erzählen, was das britische Königshaus angeblich total beunruhigt. Doch auch der Autor selbst soll Angst vor der Veröffentlichung haben. Jetzt ist das Werk aber offenbar bereit für den Markt, denn: Das Erscheinungsdatum von Harrys Biografie wurde endlich bekannt gegeben!

Das lang erwartete Buch wird wohl Anfang des nächsten Jahres erhältlich sein. "Nach monatelangen wilden Spekulationen hat das Buch ein Veröffentlichungsdatum: 10. Januar 2023, nach Angaben von Führungskräften der Industrie", schrieb The New York Times jetzt. Von Harry selbst gibt es dazu bisher kein Statement. Ursprünglich hätte sein Werk noch 2022 erscheinen sollen. Nach dem Tod der Queen (✝96) wollte der zweifache Vater es jedoch noch mal überarbeiten.

Neben seiner Biografie hat Harry aber noch ein weiteres Eisen im Feuer. Er und seine Frau Meghan bringen eine Netflix-Doku über ihre Erfahrungen mit dem Königshaus heraus. In den vergangenen Wochen machten jedoch Nachrichten die Runde, dass die beiden die Inhalte etwas abschwächen wollten. Eine Quelle behauptete gegenüber Page Six sogar: "Vieles in der Show widersprach dem, was Harry geschrieben hat und das war ein Problem."

