Gewichtsverlust durch Magenverkleinerung? Lisha wehrt sich!

Lisha platzt der Kragen! Innerhalb von acht Monaten hat die einstige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin satte 21 Kilogramm verloren. Ihre Freunde waren wegen des Gewichtsverlusts schon in Sorge – immerhin hatte die YouTuberin in der Vergangenheit eine Essstörung. Tatsächlich nahm sie nicht auf gesunde Weise ab, sondern griff zu Appetitzüglern und nahm nur Obst und Wasser zu sich. Jetzt unterstellten die Follower ihr aber, sich einer Magenverkleinerung unterzogen zu haben – was Lisha zur Weißglut brachte!

In ihrer Instagram-Story wetterte die 36-Jährige gegen die Aussagen mancher Follower. "Es nervt mich einfach so sehr, dass man sich immer für jeden Scheiß rechtfertigen muss", schimpfte sie und fragte, ob ihre Follower überhaupt wissen, welche Menschen tatsächlich eine Magenverkleinerung bekommen würden – nämlich Menschen, "die wirklich fettleibig sind und wo keine Diät auf der ganzen Welt mehr helfen kann." Bei Lisha sei das nicht der Fall gewesen. "Seid ihr eigentlich noch ganz sauber?", regte sie sich auf.

Lisha glaubt, dass die User ihre eigene Unzufriedenheit und ihren Frust auf sie projizieren. "Hört auf, mich dafür zu benutzen, als Antwort dafür, dass ihr irgendwas in eurem Leben nicht schafft oder unzufrieden seid", machte die Frau von Lou ihrem Ärger Luft.

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha vor (links) und nach (rechts) ihrer Diät

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha, YouTuberin

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha, Ex-"Sommerhaus der Stars"-Kandidatin

