Micaela und Tanja plaudern bei Promi BB über Escort-Angebote

Bei Promi Big Brother geht es heiß her. Mittlerweile ist die zweite Woche angebrochen. Die Bewohner lernen sich immer besser kennen und auch an intensiven und persönlichen Gesprächen scheint es im Promi-Haus nicht zu mangeln. Bei einer ausgelassenen Vierersauna war Jörg Knör (63) der einzige Hahn im Korb zwischen Micaela Schäfer (39), Tanja Tischewitsch (33) und Jennifer Iglesias (24). Aus Interesse hat der Komiker eine durchaus private Frage gestellt. Tanja und Michaela haben dabei über ihre Escort-Angebote ausgepackt.

"Was war das schamloseste Angebot, das man dir jemals gemacht hat?", fragte Jörg das Erotik-Model. Ungefragterweise antwortete Tanja direkt: "Oh, davon kann ich auch ein Lied singen", und berichtete, dass ihr mal ein reiches Pärchen geschrieben und ihr für einen halbstündigen Dreier 25.000 Euro angeboten habe. Micaela konnte eine ähnliche Story auspacken und sagte, dass ihr das gleiche Geld allerdings für eine zweiwöchige Jachtreise geboten worden wäre. "Ich bekomme andauernd Escort-Angebote, das ist aber normal, wenn man in der Erotik-Branche arbeitet", offenbarte das Busenwunder weiter.

Auch wenn den beiden Mädels für ihre Dienste offensichtlich viel Geld geboten worden war, distanzieren sie sich von solchen Angeboten und nehmen diese nicht an. "Ich bin doch nicht käuflich", äußerte sich Tanja über das Erlebnis empört.

Instagram / joergknoer Jörg Knör im Juli 2022

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, TV-Sternchen

Instagram / tanjatischewitsch Tanja Tischewitsch, Ex-DSDS-Kandidatin

