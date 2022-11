Micaela Schäfer verrät bei Promi BB Kosten ihrer Beauty-OPs

Micaela Schäfer (39) macht kein Geheimnis draus: Sie hat einiges an sich machen lassen! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin hat sich einen Namen als Erotikmodel gemacht – und präsentiert ihren Körper nur zu gerne in seiner ganzen Pracht. Für diesen Body hat das Reality-TV-Sternchen sich in der Vergangenheit schon oft unters Messer gelegt: Unter anderem ihr Sixpack, ihre Nase und ihr Po sind gemacht. Ihre Brüste hat sie vielfach operieren lassen. Aber wie viel haben die ganzen Beauty-Eingriffe Mica eigentlich gekostet?

Diese Frage beantwortete die 39-Jährige in einer nicht ausgestrahlten Szene von Promi Big Brother. "Wie viel kostet dein Körper? So insgesamt?", will Doreen Steinert (36) von dem Playboy-Model wissen. Mica zählt auf: "Fünfmal die Brust, das kostet so 5.000 Euro. Dann der Bauch, der hatte schon viel gekostet: So 15.000 Euro. Dreimal die Nase, auch ein Fünfer. Kinn, ein Implantat – das kostet 3.000 Euro. Und ich würde sagen 2.000 Euro die Augen, Schlupflider wegschneiden." Und es geht noch weiter: "Den Po hab ich zweimal machen lassen, mit Eigenfett. Jeweils 5.000 Euro. Und das Gesicht, Unterspritzungen für vielleicht so 4.000 Euro insgesamt: Kiefer, Botox, Lippen, Wangen." Wie viel macht das insgesamt? Doreen kommt zu folgendem Ergebnis: "Also, fassen wir zusammen, knapp 80.000 Euro! Wow!"

Doch bei Mica dreht sich nicht alles um ihr Aussehen! Im Container zeigte sie sich auch schon von einer anderen Seite – und sprach über ein emotionales Thema: Sie kann sich durchaus vorstellen, Mama zu werden! "Aber erst so mit 50", betonte die TV-Bekanntheit. "Jetzt noch nicht. Ich habe da jetzt gar nicht den Drang danach und mein Freund ist auch nicht bereit dafür."

ActionPress Micaela Schäfer beim 30. Geburtstag vom Hard Rock Cafe Berlin

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, Erotikmodel

SAT.1 / Marc Rehbeck Micaela Schäfer, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2022

