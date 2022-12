Nach "Prince Charming": Fabi servierte Sieger für Zweiten ab

Fabian Fuchs traf nach dem Finale noch eine Entscheidung! In der letzten Folge von Prince Charming 2022 durfte der Kandidat Sebastian seine Krawatte behalten und war somit der Sieger der Staffel. Eigentlich sollte dies auch bedeuten, dass der Modemanagementstudent auch der Gewinner von Fabis Herz ist. Der Protagonist betonte auch, dass er sich in Basti verknallt habe. Doch nach den Dreharbeiten sahen seine Emotionen wohl schlagartig anders aus: Fabian servierte den Gewinner für den Zweitplatzierten Tim ab!

Beim Wiedersehen, verfügbar auf RTL+, gestanden Basti und der Prinz zunächst, kein Paar geworden zu sein. Als Fabian wieder in seinem Alltag angekommen war, musste er das durch die Show entstandene Gefühlschaos sortieren: "Und dann noch mal ganz tief in mich reinspüren, was will ich eigentlich. Und dann habe ich auch gemerkt, dass das mit Basti nicht das ist, was mein Herz sagt", gewährte er Einblicke in sein Seelenleben. Der Teilnehmer Tim schien ihm also noch im Kopf herumzuschwirren.

"Am Ende muss man ehrlich zu sich selbst sein und auf das hören, was das Herz sagt und wo die Gefühle da sind. Und die waren bei einer anderen Person stärker da als bei Basti. [...] Bei Tim", offenbarte Fabian ehrlich. Er habe sich auch nur wenige Tage nach dem Finale schon bei dem Schweizer gemeldet – noch bevor er das Ganze mit Basti geklärt hatte. "Ich habe das ein paar Tage parallel sozusagen gemacht", gab der Berliner zu. Daraufhin fingen er und Tim auch an, sich zu daten.

