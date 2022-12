"Nicht an Grenzen gekommen": Catrin Heyne über Promi-BB-Exit

Wie geht es Catrin Heyne nun? Die Goodbye Deutschland-Auswanderin zog vergangene Woche in den Promi Big Brother-Container. Sie war damit die Letzte, die einzog, während andere Kandidaten schon gut eine Woche auf dem Dachboden oder in der Garage verharrten. Am Dienstagabend durften die Zuschauer dann entscheiden, welcher Kandidat die Show wieder verlassen muss – und sie wählten die TV-Bekanntheit. Promiflash erzählte Catrin nun, wie der Ausstieg für sie war!

Insgesamt gehe es der Reality-TV-Bekanntheit nach ihrem Exit sehr gut – doch sie ist auch ein wenig traurig, dass die Reise für sie so schnell wieder vorbei war. "Ich wollte natürlich noch viel mehr von mir zeigen, dazu ist es leider nicht gekommen. Ich bin einfach direkt in den Loft-Bereich gekommen und für mich war ja der Wunsch, direkt in die Garage oder auf den Dachboden zu ziehen – ich wollte eigentlich zeigen: Wer ist die Heyne?", gab Catrin im Interview mit Promiflash zu. Demnach konnte sie auch nicht unbedingt alles geben: "Ich bin leider Gottes nicht an meine Grenzen gekommen."

Zum Schluss musste die Wahl der Zuschauer zwischen ihr und Jennifer Iglesias (24) getroffen werden. Warum, glaubt sie, hat es sie am Ende getroffen? "Ich bin einfach zu spät reingekommen, das war das Problem. Die Leute hatten gar nicht die Möglichkeit, so viel über mich kennenzulernen", erklärt sich die Grauhaarige. Die Love Island-Bekanntheit Jennifer hingegen war schon von Anfang an dabei und hatte deshalb mehr von sich zeigen können.

Sat.1 Catrin Heyne bei "Promi Big Brother" 2022

Promi Big Brother, Sat.1 Catrin Heyne, "Promi Big Brother"-Teilnehmerin

Sat.1 Jennifer Iglesias und Catrin Heyne bei "Promi Big Brother"

