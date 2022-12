Schock-Interview: Kanye West sieht "gute Seiten" an Hitler

Kanye West (45) macht mal wieder negative Schlagzeilen! Der Rapper ist in den vergangenen Wochen und Monaten vor allem durch seine antisemitischen Äußerungen aufgefallen. Mitarbeiter von ihm behaupteten sogar, dass er in den letzten fünf Jahren im beruflichen Umfeld entweder "Verschwörungstheorien über Juden erwähnt oder Hitler gelobt" haben soll. Nun schockt der "No Church in the Wild"-Interpret mit einem weiteren Interview.

Kanye lobte den faschistischen Diktator jetzt offenbar in einem Interview mit dem Verschwörungstheoretiker Alex Jones. The Standard zitiert den Rapper: "Ich sehe auch gute Seiten an Hitler" und lobte den faschistischen Diktator für den Ausbau von Autobahnen. Alex hat vor Kurzem eine Verleumdungsklage verloren, die von den Eltern der Kinder angestrengt wurde, die bei der Schießerei in Sandy Hook ermordet wurden – von der er fälschlicherweise behauptet hatte, sie sei ein Scherz gewesen.

Kanye trug bei seiner Modeshow im Oktober ein Shirt mit der Aufschrift "White Lives Matter". Auch einige Models trugen die gleichen Oberteile. Für diese Aktion erntete er online viel Kritik und wenig Verständnis. Im Nachhinein trat er sogar nochmal nach: "Jeder weiß, dass 'Black Lives Matter' ein Schwindel war", stellte er danach klar.

Kanye West, Rapper

Kanye West, Juli 2008

Kanye West, Musiker

