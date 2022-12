Wird das Urteil gegen Harvey Weinstein demnächst gefällt?

Es dauert nicht mehr lange, bis Harvey Weinstein (70) Gewissheit hat, ob und welche Haftstrafe ihm auferlegt wird! Der ehemalige Filmmogul muss sich seit Anfang Oktober vor einem Gericht in Los Angeles in einem Prozess wegen Anschuldigungen sexueller Übergriffe verantworten. Vier Frauen sagten aus, er habe sie zwischen den Jahren 2004 bis 2013 in verschiedenen Hotels in Beverly Hills genötigt. Jetzt könnte schon bald das Urteil gefällt werden!

Die Verteidigung des 70-Jährigen schloss am 30. November die Beweisführung ab. Die Berliner Zeitung berichtet, dass aktuell das Schlussplädoyer anstehe, bevor schließlich das endgültige Urteil gesprochen werde. Staatsanwältin Marlene Martinez habe am letzten Tag der Verhandlung klare Worte für Harvey gefunden. Sie soll ihn als "degenerierten Vergewaltiger" betitelt haben, der Frauen nachstellte, um dann wie ein "Raubtier" über diese herzufallen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Harvey bezichtigt wird, Frauen sexuell belästigt zu haben. Ein weiterer Prozess gegen ihn fand erst im Jahr 2020 statt. Weil er für schuldig erklärt wurde, verurteilte ihn das Gericht damals zu einer Haftstrafe von 23 Jahren. Die wollte der ehemalige Hollywood-Produzent nicht akzeptieren, weshalb seine Anwälte Berufung gegen die Entscheidung einlegten.

Getty Images Harvey Weinstein, Filmproduzent

Getty Images Harvey Weinstein im Januar 2020

Getty Images Harvey Weinstein im Februar 2020 in New York

