Jörn Schlönvoigt stellt klar: Wurde Hanna ihm ausgespannt?

Jörn Schlönvoigt (36) redet Klartext! Im Oktober hatten der Schauspieler und seine Gattin Hanna (26) öffentlich gemacht, dass die Ehe des einstigen Traumpaares gescheitert ist. Anfang November wurde Hanna dann schon mit einem neuen Mann turtelnd in Mailand gesichtet. Bei dem Mann handelt es sich um den Arzt Giovanni Angiolini, der auch schon mit Michelle Hunziker (45) liiert gewesen ist. Es kursiert seitdem das Gerücht, dass Giovanni dem GZSZ-Star seine Frau ausgespannt habe. Stimmt das? Jörn bezog jetzt endlich Stellung!

Im Interview mit RTL verriet der 36-Jährige auf die Frage, ob Giovanni ihm Hanna ausgespannt habe: "Nein, das kann ich dementieren. Das ist nicht korrekt." Das Beziehungs-Aus zwischen ihm und seiner Ex sei sehr freundschaftlich abgelaufen und die beiden hätten viel miteinander gesprochen. "Zeitlich gibt es da nichts, was da in irgendeinem Universum zusammengespielt hat", versicherte Jörn.

In den sozialen Netzwerken hatte Hanna bereits verraten, dass sie mit Giovanni Urlaub in Madrid gemacht habe. Die 26-Jährige postete einen kurzen Clip, in dem sie ihn verlinkte und ein Herz-Emoji hinzufügte. Auch er zeigte in der Öffentlichkeit bereits Gefallen an dem Model. Er kommentierte ein Video auf Instagram von Hanna, in dem sie sich in einem sexy schwarzen Lederkleid präsentierte, mit einem Herz.

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn und Hanna Schlönvoigt

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn und Hanna Schlönvoigt mit ihrer Tochter Delia

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt im Dezember 2021

